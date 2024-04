Musikalischer Vielklang ist am Wochenende in der Region geboten: Ein Flashmob in Baden-Baden, lyrische Kammermusik in Bruchsal und Pop oder Retro-Soul in Karlsruhe.

Eine Menge Musik erklingt am Wochenende in den Konzertsälen in der Region - und nicht nur da. Ein musikalischer Flashmob unter freiem Himmel in Baden-Baden, lyrische Kammermusik in Bruchsal oder deutscher Pop in Karlsruhe sind nur Beispiele für das vielfältige Angebot in den Veranstaltungskalendern. Die interessantesten Events im Überblick.

Götterfunke springt in Baden-Baden über

Freude, schöner Götterfunken: Die Europahymne erklingt am Freitag, 26. April, um 19.30 Uhr in Baden-Baden. Das Festspielhaus und die pro-europäische Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ laden alle Interessierten zu einem musikalischen Flashmob ein.

Das Mitsing-Konzert bewegt sich rund um die auf Ludwig van Beethovens „Ode an die Freude“ beruhende Europahymne. Im Rahmen des Konzerts mit Marc Marshall und dem Europa-Orchester Baden-Baden unter Leitung von Tristan Meister feiert eine neue Mitsing-Fassung ihre Uraufführung, zudem sind weitere musikalische Überraschungen angekündigt.

Der Eintritt ist frei, kostenlose Tickets können im Internet gebucht werden unter www.festspielhaus.de.

Michael Schulte spielt im Tollhaus Karlsruhe

Auf seinem neuen Album „Remember me“ reflektiert Singer-Songwriter Michael Schulte seine bisherige Laufbahn. Was habe ich erreicht, wie wird man sich erinnern? Fragt er etwa und macht daraus neue Songs, die er gemeinsam mit bereits bekannten Hits wie „Carry Me Home“ oder „Waterfall“ oder auf seiner Tour dabei hat.

In Karlsruhe spielt Michael Schulte am Sonntag, 28. April, um 20 Uhr im Tollhaus. Tickets für das Konzert gibt es unter www.tollhaus.de.

Schöne Mannheims gastieren im Rantastic

Mit ihrer Best-Of-Show „Das Schönste der Schönen“ kommen die Schönen Mannheims am Freitag, 26. April, um 20.30 Uhr ins Rantastic nach Baden-Baden-Haueneberstein. Die Schönen, das sind die Sängerinnen und Schauspielerinnen Anna Krämer und Susanne Back, Operndiva Smaida Platais und die Pianistin Stefanie Titus.

Mit Auszügen aus drei Erfolgsprogrammen versprechen die Schönen laut Veranstalter eine temperamentvolle Bühnenshow mit exzellentem Gesang, bissiger Comedy und innovativen Ideen. Tickets für die Veranstaltung gibt es unter www.rantastic.com.

Ina Forsman bringt Retro-Soul nach Karlsruhe

Mit ihrer kraftvollen Stimme bringt Ina Forsman ihre ganz eigene Mischung aus Soul, R&B und Jazz nach Karlsruhe: am Freitag, 26. April, um 20 in der Scenario Halle des Kulturzentrums Tempel. Die aus Finnland stammende Wahl-Berlinerin schlägt mit ihrem neuen Album „All there is“ laut Veranstalter eine gefühlvollere Richtung ein und bedient sich beim Retro Soul.

Tickets für das Konzert gibt es unter www.kulturzentrum-tempel.de.

Tito and Tarantula im Karlsruher Substage

Die „Verschmelzung von chaotischem Rock und cineastischer Landschaft“ versprechen laut Veranstalter Tito and Tarantula am Freitag, 26. April, um 20 Uhr im Substage Karlsruhe. Mit „Brincamos“ gehen sie auf Europatournee und machen auch in Karlsruhe Halt.

Zum Konzerterlebnis beitragen sollen kraftvoller Gesang, atemberaubende Gitarrensoli und eine ganz besondere Bühnenpräsenz. Tickets für das Konzert gibt es unter www.substage.de.

Charles Davis in Bruchsal mit lyrischer Kammermusik

Ein australischer Flötist, ein schwedischer Gitarrist und ein deutscher Bassist bringen lyrische Kammermusik nach Bruchsal: Die Musik von Charles Davis und Captured Moments bewegt sich laut Veranstalter zwischen von Jazz, Folklore aus Osteuropa und arabischer Musik.

Zu hören sind Charles Davis, Sven Götz und Steffen Hollenweger am Samstag, 27. April, um 20 Uhr im Jazzclub Bruchsal, Am Alten Schloss 22. Tickets für das Konzert gibt es im Internet unter www.jazzclub-bruchsal.de.

King King kommen nach Pforzheim

Diese Musik lässt sich laut Veranstalter nicht in eine Genre-Schublade stecken: King King spielen laut Veranstalter einfach „echte Musik“, und zwar am Samstag, 27. April, um 20 Uhr im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim. Frischen Wind in Frontmann Alan Nimmos Band bringt die Ergänzung um Alans Bruder Stevie (zweite Gitarre und Gesang).

Zusammen mit der bereits bestehenden Besetzung von Johnny Dyke (Keyboards), Andrew Scott (Schlagzeug) und Zander Greenshields (Bass) bringen King King britisch-schottischen Bluesrock nach Pforzheim. Tickets gibt es unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Wagners „Walküre“ in Baden-Baden

Eine konzertante Aufführung von Wagners „Walküre“ kommt am Sonntag, 28. April, um 15 Uhr ins Festspielhaus nach Baden-Baden. Yannick Nézet-Séguin dirigiert die laut Veranstalter beliebteste aller Ring-Opern, unterstützt durch das Rotterdam Philharmonic Orchestra und viele namhafte Solistinnen und Solisten. Tickets für das Konzert gibt es unter www.festspielhaus.de.