Saisonauftakt in der 1. Regionalliga Südwest

Neue Liga, alte Halle: Basketballer der Wizards Karlsruhe vor neuen Herausforderungen

Trotz des frühzeitigen Klassenverbleibs in der dritthöchsten Basketball-Liga Pro B starten die College Wizards Karlsruhe nun freiwillig in der 1. Regionalliga – in der altbekannten Heimspielstätte am Sportinstitut des KIT.