PS Karlsruhe Lions schließen ihre Spielmacher-Lücke

Die PSK Lions haben auf den langen Ausfall von Spielmacher O’Showen Williams reagiert und einen weiteren Guard verpflichtet. Der Karlsruher Basketball-Zweitligist sicherte sich die Dienste des US-Amerikaners Adam Seiko. Dagegen wurde der Try-out-Vertrag mit Terrance Allen zwischenzeitlich aufgelöst.

Für den 25 Jahre alten Seiko, der auch einen ugandischen Pass besitzt, ist es die erste Profi-Station in Übersee. Erfahrung hat Seiko bis zuletzt vor allem in der College-Serie NCCA gesammelt. Dort stand der 1,91 Meter große Spielmacher für die San Diego State Aztecs auf dem Parkett und stand im Frühjahr mit seinem Team im Final Four der Hochschulmeisterschaft der USA. Am Ende wurden die Azteken Zweite.

Lions-Neuzugang war auch schon international im Einsatz

Aber auch international stand der aus Boston stammende Seiko schon auf dem Parkett: Bei den Afrika-Meisterschaften 2021 belegte Seiko mit Uganda Platz sechs. Die Lions jedenfalls sind überzeugt davon, mit dem variabel einsetzbaren Guard einen guten Griff getan zu haben – nicht nur, um die temporäre Williams-Lücke zu schließen.

Williams hatte sich kurz nach dem Start der Vorbereitung im Testspiel gegen Mulhouse verletzt und das Schlüsselbein gebrochen. Bis November müssen die Lions auf den US-Amerikaner verzichten. Allerdings sind die Verantwortlichen um Headcoach Aleksandar Scepanovic von den Qualitäten des erstligaerfahrenen Ex-Würzburgers derart überzeugt, dass sie ihn unbedingt im Kader behalten wollten.

Rookie Terrance Allen als Wechsel-Leidtragender

Leidtragender ist Terrance Allen. Für den Rookie ist in der Rotation der Lions kein Platz mehr, der Club hat sich deshalb von dem 24 Jahre alten Spielmacher wieder getrennt. Allen hat in England einen Verein gefunden, beim Londoner Zweitligisten Hemel Storm Basketball.

„Er war sehr fleißig im Training und hat sich stets vorbildlich verhalten. Es ist wirklich eine unglückliche Situation“, erklärte Scepanovic: „Wir sind ihm dankbar für sein Engagement und wünschen Tez alles Gute auf seinem weiteren Weg.“

An diesem Samstag haben die Fans der PSK Lions erstmals die Gelegenheit, das neue Team in Karlsruhe in Augenschein zu nehmen. In der Lina-Radke-Halle erwartet das „Karlsrudel“ ab 18 Uhr die Mannschaft der Hessing Kangaroos (BG Leitershofen/Stadtbergen) aus der drittklassigen Pro B. Der Pflichtspielernst steigt dann am 23. September mit dem Pokalspiel gegen Bundesligist Würzburg. In der Liga ist eine Woche darauf Anwurf.