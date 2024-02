Ein Dutzend Polizeifahrzeuge steht aktuell vor der Carl-Hofer-Schule in Karlsruhe. Dort hatte es vor zwei Wochen eine Amokwarnung gegeben. Der Grund am Donnerstag ist ein anderer.

Etwa ein Dutzend Polizeifahrzeuge steht am Donnerstagvormittag vor der Carl-Hofer-Schule in der östlichen Innenstadt von Karlsruhe. Eine ganz ähnliche Szene erlebten Anwohner des Quartiers gut zwei Wochen zuvor – der Verdacht auf einen Amoklauf hielt Anfang Februar die Einsatzkräfte, aber auch Schülerinnen und Schüler der Schule in Atem. Der Grund für den personalstarken Auftritt der Polizei am Donnerstag ist ein anderer.

Schon vor Ort erklärt ein Beamter mit schusssicherer Weste und Maschinenpistole im Anschlag: „Kein Grund zur Sorge, das ist lediglich eine Übung.“ Dann hilft er Kollegen und Kolleginnen weiter in ihre Einsatzmonturen.

Von Passanten werden die zahlreichen Einsatzfahrzeuge auf der Adler- und Markgrafenstraße kaum beachtet. Absperrungen gibt es keine, auch das zwei Wochen zuvor noch eingesetztes gepanzertes Fahrzeug ist nicht vor Ort.

Eine Sprecherin der Polizei bestätigt gegenüber der Redaktion die Übung. „Es ist eine planmäßige Aktion, die in der Innenstadt gerade läuft“, berichtet sie.

Die Übung findet in der Carl-Hofer-Schule statt, in der zwei Wochen zuvor noch eine junge Frau mit einer Waffe gesehen worden war.

Karlsruher Carl-Hofer-Schule wegen der Übung schon wieder von Polizei umstellt

Dass die Übung ausgerechnet in der Schule stattfindet, die kurz zuvor Schauplatz eines richtigen Einsatzes gewesen war, ist Zufall, betont die Sprecherin der Polizei. „Solche Übungen finden planmäßig statt. Da gerade Ferien sind, bietet sich der Zeitpunkt auch an.“

Was genau geübt wird, und mit welchen Einheiten die Beamten vor Ort sind, kann die Polizeisprecherin nicht sagen. „Aus einsatztaktischen Gründen geben wir dazu keine Auskunft. Außerdem werden auch wir nicht über diese Details der Übung informiert.“ Am Nachmittag soll die Übung abgeschlossen sein.

Anfang Februar kam eine 18-jährige ehemaligen Schülerin mit einer Spielzeugpistole unter dem Mantel in die Carl-Hofer-Schule. Nachdem sie von anderen Schülerinnen und Schülern entdeckt und erkannt worden war, informierte die Schulleitung umgehend die Polizei.

Das Areal rund um die Carl-Hofer-Schule wurde daraufhin großräumig abgesperrt. Die Schülerin konnte dort aber nicht mehr gefunden werden – Bundespolizisten griffen die junge Frau am Karlsruher Hauptbahnhof auf, von wo aus sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden war.