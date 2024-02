Eine mögliche Gefahrenlage an der Carl-Hofer-Schule hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Das Gebäude wurde evakuiert. Eine Frau mit Spielzeugpistole wurde aufgegriffen.

Großeinsatz am Lidellplatz in der Karlsruher Innenstadt: Die Polizei hat dort am Donnerstagmorgen die Carl-Hofer-Schule evakuiert. Sie war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, auch ein Hubschrauber kreiste über der Gegend, das Gebäude wurde durchsucht.

Mittlerweile hat die Polizei auf X (früher Twitter) bekannt gegeben, dass sie eine Gefahrenlage ausschließt. Kurz danach dann die Entwarnung: Die Polizei hat den Bereich um den Lidellplatz wieder freigegeben.

Die Carl-Hofer-Schule in Karlsruhe ist eine Berufsschule

Die Schüler sagten dem Reporter dieser Redaktion vor Ort, dass sie eine junge Frau gesehen hatten, die in der Schule eine Waffe unter ihrer Jacke gezogen habe.

Die Schülerinnen unterrichteten daraufhin sofort den Schulleiter. Der hat den Alarm offensichtlich ausgelöst. Die Angaben der Schüler hat die Polizei mittlerweile am Einsatzort bestätigt. Demnach wurde der Alarm um 9.35 Uhr ausgelöst. Die Carl-Hofer-Schule ist eine berufsbildende Schule. Sie liegt am Lidellplatz neben dem Stadtarchiv.

Gegen 10.48 Uhr dann die Entwarnung. Auf X gibt die Karlsruher Polizei bekannt, dass sie eine Gefahrenlage ausschließt. Kurz danach nehmen die Beamten am Hauptbahnhof eine verdächtige 18-jährige Frau in Gewahrsam. Bei ihr wurde eine Spielzeugpistole aufgefunden, schreibt die Polizei in einer offiziellen Mitteilung.

In der Vergangenheit schreckten Amokalarme Schüler und Eltern in Karlsruhe und Umgebung auf. Betroffen waren dabei die Europäische Schule in Karlsruhe sowie das Schulzentrum Stutensee. Die Alarme entpuppten sich als Fehlalarme.

Zu Vorfällen in Schulen mit Todesfolgen kam es zuletzt in einem Gymnasium in St. Leon-Rot sowie in Offenburg. In Sankt Leon-Rot wurde vor einer Woche eine 18 Jahre alte Schülerin von einem Mitschüler getötet. Der ebenfalls 18-Jährige wurde später in Niedersachsen gefasst. Er soll die junge Frau mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben.

In Offenburg war im vergangenen November ein 15 Jahre alter Schüler von einem Gleichaltrigen in einer sonderpädagogischen Schule erschossen worden. Der Angriff hatte sich nach Polizeiangaben in der 9. Klasse des Tatverdächtigen abgespielt.