Manege frei heißt es seit dem Wochenende auf dem Karlsruher Messplatz. Denn der Circus Gebrüder Barelli gastiert in der Stadt und hat ein buntes Programm zu bieten. Von Akrobatiknummern bis hin zu klassischer Clownerie hat die Artistenfamilie so einiges im Gepäck. Dementsprechend begeistert zeigt sich auch das Publikum.

„Das ist schon toll, vor allem wenn man bedenkt, welcher Aufwand dahintersteckt“, meint etwa Björn Kuglstatter. Er hat mit seinen beiden Söhnen Todd (elf Jahre) und Tibo (fünf Jahre) die Show verfolgt.

Der Familienvater freut sich vor allem auch darüber, dass das Kulturgut Zirkus erhalten bleibt. Hauptsächlich haben es dem leidenschaftlichen Hobby-Sportler die Akrobatik-Nummern angetan. „Die Tiere brauche ich eigentlich nicht, auch weil ich darauf allergisch bin“, meint Kuglstatter mit einem Schmunzeln.

Unseren Tieren fehlt es an nichts. Timmy Barelli

Zirkusdirektor

Doch andere sehen das deutlich ernster: Am Sonntagmorgen sind vor dem Zirkuszelt auch einige Demonstranten zu sehen, die vor allem gegen die Tierauftritte demonstrieren. Diesen Vorwürfen stellt sich Zirkusdirektor Timmy Barelli jedoch entschieden entgegen. „Unseren Tieren fehlt es an nichts“, sagt er. Er freut sich darüber, nach zehnjähriger Abstinenz endlich wieder in Karlsruhe aufzutreten.

Zuschauer zeigen sich begeistert

Und das „einmalige Publikum“ – so Barelli – sorgt während der rund zweistündigen Vorstellung für eine ebenso einmalige Stimmung. Trotz der hohen Temperaturen zeigt sich Barelli daher mit dem Zulauf am Eröffnungswochenende zufrieden. Gut ausgelastet sei das Zelt beim Großteil der fünf Veranstaltungen seit Freitagabend gewesen.

Großen Applaus bekommt unter anderem der erst 13-jährige Francesco Barelli für seine Jonglage-Nummer. Nach einem Unfall und zwei gebrochenen Armen war es sein erster Auftritt. Aber auch die anderen Akrobaten und Artisten kommen gut an.

„Eigentlich hat mir alles gut gefallen“, sagt die zwölfjährige Letizia. Gemeinsam mit Schwester Carolina (elf Jahre) und den Eltern Kerstin Wiczek und Michele Massaro nutzt sie die Ferienzeit zum gemeinsamen Zirkusausflug mit der Familie.

Von weiter her kommen derweil Rosi Pester und Wielfried Schaaf, die sich mit Enkel Elias, der an diesem Sonntag seinen dritten Geburtstag feiert, unter die Zirkuskuppel gesetzt haben und nun nach der Vorstellung noch vor dem blau-weißen Zelt verweilen. „Klatschen ist anstrengend“, meint Pester lachend, während ihr Mann sich über die schöne Atmosphäre freut. „Es ist super gemacht hier“, meint Schaaf.

Ich liebe meinen Zirkus über alles. Timmy Barelli

Zirkusdirektor

Das freut auch den Direktor. „Ich liebe meinen Zirkus über alles“, meint Timmy Barelli, der gemeinsam mit Bruder Franz die Zirkusfamilie anführt. Rund 40 Personen sind beteiligt, um die Show auf die Beine zu stellen.