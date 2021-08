Karlsruhe bekommt ersten Hundegarten - nur wo?

Ein Hundegarten ist nicht viel mehr als eine Wiese mit Zaun. Aber er macht Schnuffi und Co das freie Spiel mit Artgenossen möglich. Karlsruhe bekommt jetzt seinen ersten Hundegarten, zunächst als Pilotprojekt – fragt sich nur, wo.

Susanne Langners Junghund Rambo, nicht viel größer als ein Stallhase, stürmt jedem entgegen, der „seine“ Wiese östlich von Schloss Gottesaue betritt. Auf der Fläche dürfen Hunde offiziell ohne Leine Auslauf genießen. Donnerstags und sonntags treffen sich dort regelmäßig mehr als 30 Hundebesitzer. Aktuell ist die Stimmung bestens. Der gemeinsame Wunsch nach Karlsruhes erster eingezäunten Spielfläche für Hunde erfüllt sich. Das Gartenbauamt wird ein Pilotprojekt „Hundegarten“ starten.

Fragt sich nur, wo: im Schatten des Schlosses am Südrand der Oststadt? Nahe der Technologiefabrik? In Mühlburg zwischen Seldeneck- und Ludwig-Marum-Straße oder noch weiter im Westen in Knielingen nahe der Egon-Eiermann-Allee?

„Es kann auch ein ganz anderer Platz werden“, meint Andreas Gold. Er hat die Treffs für Mensch und Hund im City-Park gestartet und später nach Osten verlagert, als die permanent wachsende Gruppe mehr Platz brauchte.