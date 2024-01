Daxlanden

Grund- und Hauptschule Daxlanden, Ecke Holländerstraße/ Turnerstraße, Grünfläche vor der Schule

Jugendfeuerwehr Daxlanden am Samstag, 6. Januar, ab 9 Uhr bis in den Nachmittag.

Sammelgebiet: Bert-Brecht-Straße und Hermann-Hesse-Straße durch Daxlanden bis zum Hohleichweg.

Grötzingen

Samstag, 13. Januar, 8 Uhr

Hagsfeld

Samstag, 13. Januar

Hohenwettersbach

Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr.

Knielingen

Samstag, 13. Januar, ab 8 Uhr.

Mühlburg

Sonntag, 7. Januar, ab 9 Uhr. Voranmeldung mit Abholadresse per E-Mail an christbaum@ff-muehlburg.de erforderlich.

Neureut

Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr.

Rüppurr

Die Jugendabteilung der SG Rüppurr sammelt am Samstag, 13. Januar 2024, ab 9 Uhr.

Stupferich

Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr.