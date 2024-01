Weihnachten ist vorbei, der Christbaum dürfte allerdings noch in vielen Wohnzimmern stehen. In und um Pforzheim gibt es verschiedene Wege, den Weihnachtsbaum zu entsorgen.

Weihnachtsbäume haben kein langes Leben. Denn die Feiertage sind vorüber, die Geschenke unter dem Christbaum schon längst übergeben. Unsere Redaktion gibt einen Überblick, wie und wo man seine Tanne entsorgen kann – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Wer in den Pforzheimer Stadtteilen wohnt, hat die Möglichkeit, seinen Christbaum von der Abfallwirtschaft abholen zu lassen. Die diesjährige Sammlung findet im Zeitraum von Montag, 9., bis einschließlich Freitag, 19. Januar, statt. Die Abholung erfolgt bezirksweise – die genauen Termine nach Standort sind unter www.abfallwirtschaft-pforzheim.de zu finden.

Die Abfuhr der Weihnachtsbäume beginnt jeweils morgens um 7 Uhr. Dann sollen die Bäume am jeweiligen Abholtag bis spätestens 6.30 Uhr am Fahrbahnrand zur Mitnahme bereitstehen, informiert die Stadt. Es werden nur Bäume ohne Schmuck abgeholt.

Bürgerinnen und Bürger, die ihren Weihnachtsbaum selbst abgeben möchten, können dies bei den städtischen Grüngutannahmestellen am Hauptfriedhof Pforzheim sowie in den Ortsteilen Huchenfeld und Büchenbronn oder beim Wertstoffhof Eutingen tun. Die Kapazität auf dem Eutinger Wertstoffhof ist allerdings begrenzt, wie die Stadt mitteilt.

Entsorgung in der Bio-Tonne

Dünnere Zweige können demnach auch über die Bio-Tonne entsorgt werden. Der Schmuck muss allerdings vorher vollständig entfernt werden. Holziges Material, also Stamm und größere Äste, sollte über die Grüngutannahmestellen entsorgt werden. Künstliche Bäume können ausschließlich durch die Sperrmüllabfuhr entsorgt oder gegen Gebühr auf einem der Wertstoffhöfe abgegeben werden.

In Pforzheim holt die Abfallwirtschaft bei der jährlichen Sammlung rund 60 Tonnen ab. Das entspricht circa 4.000 bis 6.000 Bäumen. Die gesammelten Bäume werden durch eine beauftragte Firma entsorgt: Das Material wird gehäckselt, wobei der Feinanteil meist in die Kompostierung geht. Das holzige und größere Material wird oft als Brennstoff wiederverwendet.

Skandinavische Tradition in Huchenfeld: Tanne loswerden und feiern

In Huchenfeld kann man nicht nur seinen Christbaum entsorgen, sondern dabei auch wie in Schweden, Finnland und Norwegen das Ende der Weihnachtszeit feiern: Denn am Samstag, 6. Januar, findet das Knutfest der Feuerwehr Pforzheim (Abteilung Huchenfeld) statt. Zu entsorgende Weihnachtsbäume können ab 13 Uhr kostenfrei abgegeben werden.

Besucherinnen und Besucher können sich ein Feuerspektakel ansehen – denn um 17 Uhr werden die abgegebenen Bäume allesamt auf einem Haufen entzündet. Die Feuerwehr sorgt dabei für Sicherheit, aber auch für die Bewirtung, unter anderem mit Gulaschsuppe, Bockwürsten und Waffeln sowie heißen und kalten Getränken.

Sammelaktionen von Vereinen aus dem Enzkreis

Auch im Enzkreis gibt es zahlreiche Möglichkeiten, seine Tanne loszuwerden. Die Häckselplätze stehen den Einwohnerinnen und Einwohnern des Enzkreises gebührenfrei zur Verfügung. Angeliefert werden können unter anderem Baum- und Strauchschnitt, auch Weihnachtsbäume ohne Lametta.

Verschiedene Vereine aus dem Enzkreis organisieren Sammelaktionen, bei denen sie Christbäume gegen eine kleine Spende abholen. Am Samstag, 13. Januar, sammeln Spielerinnen und Spieler des FV 09 Niefern abgeschmückte Weihnachtsbäume in den Ortsteilen von Niefern ein. Für die Abholung sind die Bäume in der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr bereitzustellen. Zur Vorbeugung von Diebstählen bittet der Verein, einen Zettel mit Namen und Hausnummer an den Baum anzubringen. Die Spielerinnen und Spieler werden dann bei den Anwohnern klingeln und die Spenden einsammeln.

Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Wilferdingen kombiniert am Samstag, 13. Januar, die Papier- mit der Christbaumsammlung. Im gesamten Ort sammeln Mitglieder des Vereins ab 9 Uhr Altpapier, Kartons und gebündelte Zeitschriften ein – und gegen eine Spende auch den Christbaum. Pro Baum freut sich der Verein über zwei, drei Euro: „Gern auch mehr“, sagt Vorsitzende Katrin Bauer. Die Spende investiere der Verein in die Kinder- und Jugendarbeit.