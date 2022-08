Gerstensaft aus aller Welt

Die Karlsruher Bierbörse lockt vor allem KSC-Fans in Feierlaune an

Craft Beer, Spezialitäten und Genuss hinterm Schoss: Die Karlsruher Bierbörse versucht, all dies zu verbinden. Großen Zulauf hatte die Veranstaltung durch die KSC-Fans, die nach dem Heimsieg am Samstag im Wildpark Stadion in Feierlaune waren. Aber auch sonst haben die Bier-Gourmets einige Favoriten.