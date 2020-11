Drei Verdächte sind am Karlsruher Bahnhof festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zum Dienstag an mehreren Pkws in Bulach Außenspiegel abgetreten zu haben.

Gegen 01.15 Uhr haben Zeugen beobachtet, wie drei männliche Personen an einigen in der Ebertraße geparkten Autos jeweils den rechten Außenspiegel abtraten. Hinzugerufene Polizisten konnten drei Verdächtige, zwei im Alter von 21 Jahren und einen 25-Jährigen am Karlsruher Bahnhofsvorplatz vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen führt hierzu der Bezirksdienst des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt.