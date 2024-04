Hinweise erbeten: Unbekannte brechen in Firmengebäude in Keltern ein

Einbrecher hatten am Freitag ein Firmengebäude in Keltern im Visier. Sie erbeuteten ein Diebesgut im dreistelligen Bereich.

Diebe hatten es am frühen Freitagmorgen auf ein Firmengebäude in Keltern abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Unternehmen in der Bunsenstraße im Ellmendinger Industriegebiet betroffen.

Laut aktuellen Informationen drangen die Täter kurz nach 2 Uhr in das Gebäude ein. Sie seien über die Rückseite des Gebäudes und eine Wendeltreppe auf das Dach der Firma gelangt. Dort brachen sie gewaltsam ein Fenster auf.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung

Im Inneren angekommen, durchsuchten sie das Inventar und flüchteten schließlich gegen 3.30 Uhr in unbekannte Richtung. Die Täter erbeuteten ein Diebesgut im unteren dreistelligen Bereich, informierten die Beamten weiter.

Der Polizeiposten Remchingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Industriegebiets.