Eine kleidsame Haube für die Maid

Sollten Sie, eine Frau, jemals im Land der aufgehenden Sonne weilen, dann machen Sie sich darauf gefasst, dass Ihnen ein wohlmeinender Japaner die Frage stellt, ob Sie dieses extrem kleidsame Kleidungsstück nur daheim oder auch im Ausland tragen. Im Reich des Tennos hat es einen Ruf wie Donnerhall, steht stellvertretend für Deutschlands Südwesten, wenn nicht gleich für ganz Teutonenland.

Es ist fast so berühmt wie Lederhose und Dirndl, und gäbe es das edle Stück häufiger in Souvenirgeschäften, so wäre es ohne Zweifel ein Renner bei asiatischen Gästen. Das Bindestrichland Ba-Wü, das bekanntlich alles kann außer Hochdeutsch, greift für seine Imagebroschüren regelmäßig zu der fotogenen Kopfbedeckung. Obwohl sie keineswegs typisch für das ganze Bundesland ist.

Genau genommen ist dieses Prachtstück nicht mal das Markenzeichen des Schwarzwaldes, sondern nur von drei benachbarten Dörfern. Wenn mal die falsche Maid behütet wird, weil sie aus dem katholischen Hausach stammt, können traditionsbewusste Hutmacherinnen schon mal in Rage geraten.

Es ist eine rechte Wissenschaft, wer sich das breitkrempige Strohhutmodell aufs blonde oder brünette Haar stülpen darf. Und wann und wo spielen ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Urform soll übrigens um 1800 getragen worden sein und schmückte selbst Badens Großherzogin bei ihren Besuchen im Schwarzen Wald. Dank Sonja Ziemann brachte es das gute Stück sogar zu Filmehren. Junge Männer aus den drei Dörfern interessierte eher, welche Farben die Namensgeber haben. An ihr wird nämlich ersichtlich, ob die Dame des Herzens noch zu haben oder bereits unter der Haube ist.

Wie heißt die berühmte Kopfbedeckung aus dem Schwarzwald?

Einsendeschluss für diesen 13. Teil des Sommerrätsels ist an diesem Mittwoch, 07. August 2019, um 17.30 Uhr .

