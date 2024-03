Denk mal zurück

So hip war die Kuckucksuhr aus Baden: Warum der Vogel in ein Bahnwärterhaus zog

Mit Schnitzereien und Schnörkeln in die Zukunft? Ausgerechnet im Industriezeitalter wurde die Schwarzwälder Kuckucksuhr zum Verkaufsschlager. Was an der „Erfindung“ eines Karlsruher Architekten so unglaublich modern war.