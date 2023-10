Ehemaliger Greif gewinnt ELF-Titel

Im Goldenen Buch neben Prinz Harry: Karlsruher Marvin Pludra auf dem Football-Thron

14 Siege in 14 Spielen: Mit Düsseldorf Rhein Fire hat der Karlsruher Marvin Pludra den Titel in der European League of Football gewonnen. Der 22-Jährige hat weitere Ziele – und einen ganz großen Traum.