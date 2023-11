Entscheidung in Wörth: Live-Ticker zur Bürgermeisterwahl

In Wörth am Rhein wird an diesem Sonntag der Bürgermeister gewählt. Die Entscheidung fällt in der Stichwahl zwischen Amtsinhaber Dennis Nitsche (45, SPD) und Steffen Weiß (50, Freie Wähler). Rund 14.000 Wahlberechtigte gibt es in der Stadt am westlichen Rheinufer.

Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen lag die Wahlbeteiligung bei 45,7 Prozent. Damals gab es drei Kandidaten. Nitsche und Weiß haben sich für die Stichwahl qualifiziert.

Angesichts des knappen Ergebnisses von vor zwei Wochen - Nitsche 36,3 Prozent, Weiß 33,3 Prozent - wird für diesen Sonntag eine spannende Wahl erwartet. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Mit dem Endergebnis wird etwa um 19 Uhr gerechnet.

Die BNN begleiten die Wahl mit einem Live-Ticker auf ab 17.30 Uhr. Auf bnn.de gibt es im Verlauf des Abends weitere Berichte. Zudem stellen wir den gewählten Bürgermeister in der Montagsausgabe der BNN vor.

