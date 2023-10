Tiefengeothermie am Oberrhein

Erdwärme-Pläne der EnBW rund um Karlsruhe: „Wichtiger Baustein für die Dekarbonisierung“

EnBW hat zahlreiche Tiefengeothermie-Projekte in der Region. In Karlsruhe ist es dabei jetzt zu einem Vergabestreit gekommen. Sind die Fernwärme-Pläne am Rheinhafen in Gefahr?