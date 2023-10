Erhellende Gedanken unter Planken im Karlsruher Rheinhafen

Jugend forscht an Bord

Eisbär Wladimir vom Nordpol und Pinguin James vom Südpol tollen gemeinsam durchs Eis und beschließen: „Lass uns wissenschaftlich sein und beobachten und berechnen. Dann finden wir die Antwort – oder auch nicht.“ Möglich macht die Begegnung der unwahrscheinlichen Art ein Animationsfilm im 360-Grad-Kino auf der „MS Experimenta“, die im Rheinhafen ihre Leinen festgemacht hat.

Wir wollen Kinder spielerisch mit Naturwissenschaft in Berührung bringen. Iris Wolff

Crewmitglied und Referentin

Auf gemütliche Sitzsäcke hingestreckt, zeigt das Kino im Bug Wissenswertes mit hohem Entertainmentfaktor. Im Film bauen Wladimir und James ein Iglu zum Observatorium um und finden Eis auf dem Mars. Das über 100 Meter lange Tankmotorschiff, Baujahr 1972, wurde zur schwimmenden Botschafterin des Experimenta Science Center in Heilbronn umgebaut.

„Wir wollen Kinder spielerisch mit Naturwissenschaft in Berührung bringen“, sagt Iris Wolff, Crewmitglied und Referentin, die für die Planung verantwortlich ist und am Samstagmorgen rund 50 Wissbegierige – Eltern mit Kindern – an Bord begrüßt.

Kombinations- und Geschicklichkeitsspiele auf 570 Quadratmetern

Jedes Kind erhält auch ein Logbuch, worin etwa eine Schleuse oder Schifffahrtszeichen erklärt werden, und noch genügend Platz für eigene Notizen bleibt. Ella (6) weiß schwer zu sagen, worauf sie sich am meisten freut. Mit Vater Korbinian Molitorisz war sie schon mal auf dem Schiff: „Eine Seerose aus Filterpapier hatte ihr damals so gut gefallen.“

Kombinations- und Geschicklichkeitsspiele mit übersichtlicher Grafik und wertig gestalteten Materialien sind auf über 570 Quadratmetern unter Deck eingerichtet. Charlotte (12) braucht nur fünf Minuten zum „Containerstapeln“, Tetris in 3-D. Im Heck ist ein Labor, mittschiffs kann in der zentralen Ausstellungsebene der Mensch studiert werden. Sechs Schädelnachbildungen menschlicher Urahnen – „Du hast Vergangenheit“ –, sollen nach Beschreibung etwa dem Homo Heidelbergensis korrekt zugeordnet werden. Dann geht ein Licht an und dem kleinen Forscher auf.

Viele Versuche eignen sich auch für Erwachsene

Viele Versuche wie „Du hast Taktgefühl“, wo ein Text nachgesprochen werden soll, eignen sich auch für Erwachsene. Am Bildschirm sieht der Proband, ob er den Rhythmus der Vorlage getroffen hat. Ein beweglicher Körperscanner verrät viel über die jeweilige Körperstelle. „Viel Text – das ist mehr für ältere Kinder“, so Iris Wolff.

Im Labor kann man Farbkreisel basteln oder „Wasser stapeln“. Tatsächlich sind drei Wassersorten Grün-Gelb-Rot im Reagenzglas geschichtet. „Wir fügen noch Salz zum grünen Eiswasser, dann wird es dichter und sinkt noch mehr“, verrät Kursleiterin Ute Baumann.

Mio (11) betätigt sich als Kranführer bei der Station „Du denkst mit“ und versucht am Holzmodell Container vom Waggon in das Frachtschiff zu hieven. Zweihändig klappt es nicht, die Oma muss helfen. Mio hat auch Neues gehört: „Dass es auf dem Mars Eis gibt.“