Erste Karlsruher Schulen organisieren auf eigene Faust Corona-Schnelltests

Auf die Anweisungen der Ministerien zu warten ist für Yvonne Kopf während der Corona-Krise nicht immer die beste Option. „Wir wissen oft auch nicht, wie es weitergeht und erhalten die Informationen erst aus den Medien“, sagt die Leiterin der Südendschule.

Also hat Kopf ihre Kontakte spielen lassen und an der Grundschule in der Südweststadt bereits am zweiten Tag nach dem jüngsten Öffnungsschritt für die Schulen die ersten Schnelltests für die Schülerschaft organisiert. „Es war eine Hauruck-Aktion übers Wochenende“, erzählt Kopf mit einem Schmunzeln.