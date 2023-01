Verkehrsunfall

23-Jähriger verursacht Unfall nach Abbiegen in Ettlingen

Ein 23-jähriger Autofahrer ist in Richtung Rheinstetten beim Abbiegen auf die Bundesstraße 3 in Richtung Malsch mit einem 48-jährigen Autofahrer kollidiert. Der Fahrzeugverkehr in Richtung Ettlingen musste örtlich umgeleitet werden.