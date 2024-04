Dieb plündert geparktes Auto in Baden-Baden-Sandweier

Ein Unbekannter hatte es am Donnerstag auf ein geparktes Auto in Baden-Baden abgesehen. Er brach eine Scheibe ein und stahl mehrere Gegenstände.

Ein Auto ist am vergangenen Donnerstag in Baden-Baden-Sandweier aufgebrochen und geplündert worden. Wie die Polizei informierte, ereignete sich der Vorfall zwischen 15.30 und 17.30 Uhr. Das Auto parkte in der Werkstraße.

Ein Unbekannter schlug die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein und stahl eine Tasche und sonstige Gegenstände aus dem Innenraum des Fahrzeugs.

Unbekannter hinterlässt Sachschaden

Der Täter hinterließ einen Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Baden-Baden in Verbindung zu setzen.

Zeugen gesucht 07221-6800

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen. Auch Verstecke seien vor Dieben nicht sicher. Das Auto müsse weiterhin immer abgeschlossen werden - auch wenn man es nur kurz verlässt.