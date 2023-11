Unfall in Max-Reger-Straße

Auto durchbricht Zaun, fährt durch Vorgarten und prallt gegen Haus

Eine Autofahrerin ist in Ettlingen von der Straße abgekommen und gegen ein Haus geprallt. Die Frau wurde dabei wohl nur leicht verletzt, allerdings entstanden Schäden sowohl am Auto als auch am Haus.