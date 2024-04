Am Sonntagvormittag hat es auf der B35 zwischen Bretten und Gondelsheim einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Am Sonntag um 10.22 Uhr ist es auf der B35 zwischen Bretten und Gondelsheim zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärt, soll eines der beteiligten Autos aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten sein. Ein erstes entgegenkommendes Fahrzeug habe noch ausweichen können, so ein Sprecher der Polizei, ein weiteres habe dies nicht mehr geschafft. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei wurden vier Menschen lebensgefährlich verletzt.

B35 nach Unfall voll gesperrt

Aktuell ist die Straße an der Unfallstelle noch bis auf Weiteres voll gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Dieser Artikel wird aktualisiert. (Stand: 28.04.2024, 12.17 Uhr. )