Viel wanderfreudiges Publikum schaute am Wochenende in Bad Herrenalb vorbei. Dort lockten neben den Angeboten der ersten Outdoor-Messe noch andere Attraktionen.

Gemeinsames Wander-Opening von Bad Herrenalb und Dobel und dazu eine Outdoor Messe in der Kurstadt. Das ist so richtig nach dem Geschmack von Herrenalbs Bürgermeister Klaus Hoffmann (CDU). Er hofft auf künftig noch mehr Zusammenarbeit in punkto Tourismus, lässt er bei der Eröffnung wissen.

Neben mehr als zehn Ausstellern sind Touristiker aus den Gemeinden Bad Herrenalb, Dobel, Durlach, Ettlingen, Lützenhardt, Sasbach, Freudenstadt und Bad Liebenzell ebenso vor Ort, wie der Schwarzwaldverein und die Althofdrachen, die mit einem Simulator jung und alt in die Welt des Drachenfliegens entführen.

Interessiert beobachtet Steffen Lohrey aus Haar bei München den von Klaus Sartissohn kommentierten Simulationsflug, bei dem man mittels VR-Brille hautnah den Drachenflug erleben kann und entscheidet sich dann für eine kostenfreie Probe-Ausfahrt auf einem Elektrobike.

„Das Kompaktrad hat 20 Zoll Räder und ist so gebaut, dass es für Menschen von 1,55 bis 1,85 Metern Größe genutzt werden kann“, so Rita Schwander-Ritter von i:sy Bike. Neben Informationen zur Gefäßtheraphie, Wellness in der Sieben Täler Therme und Auszeiten am Kaffeestand von Röstmeister Heizer bieten die Aussteller wissenswertes rund um das Thema Wandern.

Albtal plus stellt neue Wanderroute vor

„Outdoor ist unsere Kernkompetenz“, so Bettina Reitze-Lotz, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Albtal Plus, die die neuen Wanderroute „ALBTAL.Aussichten“ mit 101 Kilometern und gut 2.000 Höhenmetern in vier Etappen von Ettlingen über Bad Herrenalb und zurück nach Ettlingen präsentiert. Mit der Nachfrage zum „Tal der Lehmänner“, der neuen Genusstour auf dem Dobel ist Rahel Schilling sichtlich zufrieden.

„Wir haben viele Gespräche zur neuen Tour“, so die Tourismusleiterin der Kurgemeinde. Eine rund 200 Kilometer lange Tour führt in 13 Etappen rund um den Landkreis Calw, so die Informationen von Schwarzwald Guide Vanessa Lotz, die auf der Wanderkarte die Tour aufzeigt. Mit der Aichelberger Traumtour ist die Bäderstadt Bad Wildbad vor Ort und in Bad Liebenzell lockt „Der Teinacher Genießerpfad“ mit spannenden Erlebnissen in die Vergangenheit.

Geführte Touren kommen gut an

Für Loßurg steht „Die Mühlenwelt“ im Fokus, um eine alte Handwerkstradition darzustellen, während sich Freudenstadt mit dem Zauberland - Naturerlebnispfad auf Kinder fokussiert. Natur und Erlebnisse in der Natur werden nach Aussage von Markus Lang von der Herrenalber Touristik immer stärker nachgefragt.

Neben wissenswerten Vorträgen zur Nordic Walking sind die geführten Touren am Sonntag nach seinen Aussagen restlos ausgebucht. „Wir kommen aus Ettlingen und freuen uns, die Region mit einem Guide näher zu erkunden“, betonen Tochter und Mutter Bischel.

Auch der offene Sonntag lockt Leute nach Herrenalb

Auch Francesca Wormer aus Ettlingen findet das Angebot grandios. „Ich bin immer bei den Montagswanderungen von Bad Herrenalb dabei und kann mich heute bei der Outdoor Messe über viele interessante Wege im Schwarzwald informieren.“ Als Vertreter des Schwarzwaldvereins sind zudem Peter Grambart und Peter Blüthner vor Ort, die nicht nur mit Wanderfreunden, sondern auch den Besuchern vom verkaufsoffenen Sonntag ins Gespräch kommen, der viele weitere Gäste in die Kurstadt lockt und zudem beim Einzelhandel großen Anklang findet.

2024 sind das Wanderopening und die zweite Outdoor-Messe für den 4. und 5. Mai angekündigt.