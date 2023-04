Die erste Outdoor-Messe Bad Herrenalb bietet am Wochenende des 13. und 14. Mai im Waldkurhaus Rotensol Wanderfreunden und Menschen, die es werden wollen, ein vielseitiges Programm. Geöffnet ist an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Kombiniert ist die Messepremiere mit dem Wanderopening am Sonntag, 14. Mai, mit einer Auswahl faszinierender und spannender Touren zum Saisonstart.

Outdoor-Messe bietet auch Flugsimulator und E-Bikes

Aussteller bei der Herrenalber Outdoor-Messe, deren Programmpaket gemeinsam die Herrenalber Touristik und die Kurverwaltung Dobel geschnürt haben, sind unter anderem die Tourismusverbände Albtal Plus und Schwarzwald Tourismus Kinzigtal sowie die Tourismusgemeinschaft Nördlicher Schwarzwald.

Auch die Kommunen Freudenstadt, Dobel und Bad Herrenalb stellen sich vor. Vertreten sind außerdem die Siebentäler Therme und das Waldfreibad Bad Herrenalb.

Die Segelflieger der „Althofdrachen“ bringen ihren Flugsimulator mit. Auch der Schwarzwaldverein und der Karlsruher Fahrradhändler Velorep mit einer E-Bike-Palette präsentieren sich.

Ein Heimspiel hat der Pferdehof Knöller aus Rotensol auf der Messe. Buntes Rahmenprogramm an beiden Tagen will Appetit machen, sich im Grünen zu bewegen.

Geocaching-Schnuppertour

Die erste Wanderung des Wanderopenings am Sonntag, 14. Mai, zum Start in die Wandersaison ist ein Geocaching-Schnupperkurs. Treffpunkt ist am Pendlerparkplatz Kullenmühle bei der gleichnamigen Stadtbahnhaltestelle der Linie S1/11, Beginn ist um 10.15 Uhr.

Die Teilnehmer starten gemeinsam mit dem Geocaching-Experten Michael Della Libera auf eine rund sieben Kilometer lange digitale Schnitzeljagd. Ziel ist das Waldkurhaus in Rotensol, wo die Outdoor-Messe läuft und bis 18 Uhr geöffnet ist.

Bevor sich die Schnupperkursteilnehmer auf die Suche nach „Balthasars Schätzen“ machen, gibt es eine kurze Einführung ins Geocaching und die Funktionsweise der dafür nötigen GPS-Geräte oder die Smartphone-App.

Wandern im Heilklima

Ebenfalls am Sonntag führt der Heilklima-Guide Karl-Heinz Lucke Interessierte auf eine ausgedehnte, zwölf Kilometer lange „Heilklima-Tour“. Teilnehmer kommen zum Start am Stadtbahnhalt Bahnhof Bad Herrenalb um 10.20 Uhr oder schließen sich vor der Tourist-Info um 10.30 Uhr an.

Über 350 Höhenmeter wandert die Gruppe mit Lucke zur Sonneninsel Dobel und von dort zum Waldkurhaus Rotensol mit der Outdoor-Messe. Die Tour beeindruckt durch weite Aussichten, lauschige Pfade und Landschaftswechsel.

Erlebniswanderung für Familien

Die dritte Wanderopening-Tour am Sonntag ist eine Familienerlebniswanderung rund ums Wasser. Start ist am Wasserwerk Mannenbach, Eyachmühle 14 in Dobel um 14 Uhr. Wer mit dem Auto anreist, kann kostenlos an der Eyachmühle oder am Wanderparkplatz über der Brücke parken.

Die Mannenbach Wasserversorgung zeigt zu Beginn bei einer rund 90-minütigen Führung das Wasserwerk und die Quelle im Eyachtal. Dann folgt die kinderwagentaugliche und familienfreundliche Wanderung an der Eyach zum Lehmannshof.

Am Picknickplatz kann jeder selbst mitgebrachtes Vesper essen. Zurück geht es über den barrierefreien Hinweg oder über das Wasserwegle direkt an der Eyach. Die Tour ist rund acht Kilometer lang.

Alle Wanderopening-Touren sind kostenlos, gutes Schuhwerk, wettergemäße Bekleidung und Vesper sind empfohlen.