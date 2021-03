CDU-Landtagskandidat Thomas Blenke aus Calw streamt mit Friedrich Merz aus dem „Heimatblick“

Der Wind bläst im Moment gegen die CDU. Das weiß Thomas Blenke, der Wahlkreisabgeordnete aus dem Wahlkreis Calw. „Ich kämpfe um jede Stimme bis zum letzten Tag vor der Wahl“, sagt der 60-Jährige. Seit 20 Jahren vertritt er auch die Menschen in Bad Herrenalb und Dobel im Landtag.

„Mir ist der Austausch mit anderen Menschen wichtig“, sagt der Volljurist. So habe er mit dem coronabedingt gebotenen Abstand in den vergangenen Tagen noch einmal richtig das Gespräch mit den Menschen in der Kurstadt gesucht. Am Weltfrauentag unterstreicht er dies beim „Türklinkenputzen“ im kleinen Herrenalber Stadtteil Bernbach begleitet von der JU-Kreisvorsitzenden Luisa Koch, mit dem Verteilen von Rosen.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und innenpolitischer Sprecher der CDU im Landtag besucht an diesem Tag auch den Stadtteil Rotensol, wo er sich von Bürgermeister Klaus Hoffmann (parteilos) über die Fortschritte beim Bau des neuen Kindergartens informieren lässt.