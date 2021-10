Von Bonn nach Berlin

Ende einer langen Dienstreise: Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel verlässt den Bundestag

Neun Mal wählte ihn die Bevölkerung der Landkreise Calw und Freudenstadt direkt in den Bundestag. Hans-Joachim Fuchtel, in drei Merkel-Regierungen Staatssekretär, gehörte dem Parlament seit 1987 an. 2020 entschied er sich, seinen Platz im Bundestag für ein neues Gesicht frei zu machen.