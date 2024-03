Wolfgang Scheiber ist nicht nur Sportpsychologe und -coach, sondern zudem Redner und Fitnesstrainer, der sich mit dem Thema körperliche und mentale Gesundheit im Alter beschäftigt. In seinem aktuellen Ratgeber „Fit, gesund und zufrieden“, hat er gemeinsam mit der Ernährungsexpertin Cora Wetzstein einen Leitfaden entwickelt, um länger jung zu bleiben.

Seit nunmehr neun Jahren lebt er in Bad Herrenalb und genießt die Nähe zur Natur. „Das ist eine der schönsten Ecken, in der es herrlich zu wohnen ist“, so Scheiber. Er nutzt die Wanderwege nicht nur für Spaziergänge mit seinem Hund Rocky, sondern zudem für mentales Training.

Seine zahlreichen Aufgaben im eigenen Gesundheitszentrum in Vaihingen-Enz hat er zwar schon längst hinter sich gelassen, doch beschäftigt er sich noch immer intensiv mit Gesundheitsprogrammen.

Ziel des Programms ist die Gesundheitserhaltung im Alter

Ziel ist es, im Alter selbst fit, gesund und zufrieden zu bleiben. Insbesondere für die Zielgruppe 60-Plus ist ihm die Gesundheitserhaltung wichtig.

„Wir wollen nicht das Leben unserer Leser umkrempeln, sondern mit dem aktuellen Ratgeber aufzeigen, dass mit minimalem Einsatz gesundheitliche Veränderungen möglich sind.“ Für den Ideengeber sind viele eigene Erfahrungswerte eingeflossen und Scheiber betont: „In meinem Alter stellen zwar viele fest, dass Medikamente kein Allheilmittel sind, aber nur wenige wissen, dass man mit nur wenigen Schritten sehr viel erreichen kann.“

Und das im wahrsten Sinne des Wortes: „Älter zu werden bringt diverse Veränderungen mit sich“, berichtet Scheiber. Er spricht nicht nur über eine abnehmende körperliche Leistungsfähigkeit und Gewichtszunahme, sondern beschreibt auch ein einsamer werdendes Leben, bei dem einem gelegentlich „das Gehirn ein Schnippchen schlagen kann.“

Bad Herrenalber hat mit Co-Autorin ein Vier-Säulen-Konzept entwickelt

Um den Alterungsprozess zu beeinflussen, haben er und seine Co-Autorin ein Vier-Säulen-Konzept entwickelt, das sich mit den Themen geistiger und körperlicher Fitness, gesunde Ernährung und soziales Leben beschäftigt. „Die Synergieeffekte führen sukzessive zu einem großen Erfolg“, so der Buchautor. Er selbst gehört auch zu der angesprochenen Zielgruppe und betont explizit: „Es genügen zehn Minuten am Tag, um länger jung zu bleiben.“

Dabei muss Sport kein Kraftakt sein. Für Herz und Kreislauf ist täglich ein 15-minütiger Spaziergang mit schnellen Laufabschnitten und flotten Tempo ausreichend. „Man kann auch mehr machen. Wer längere Strecken etwas flotter zurücklegt, merkt bald die Fortschritte – und das motiviert“, argumentiert Scheiber.

„Es ist wissenschaftlich belegt, dass zehn Minuten pro Tag mehr Leistungsfortschritt bringen als einmal in der Woche 70 Minuten aktives Sporttraining.“ In ihrem Ratgeber vermitteln die Autoren auf 124 Seiten nicht nur Tipps und Übungen, sondern verpackt darin die dazu passenden Motivationsfaktoren, die Lust auf Aktivitäten machen, die eine „tolle Rendite in Form von mehr Unabhängigkeit und Wohlbefinden“, versprechen.