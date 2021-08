Immer mehr Menschen kommen in ihrem Urlaub nach Bad Herrenalb - nicht nur aus dem Ausland, sondern auch aus Deutschland. Und manchmal wohnen sie sogar fast in der Nähe. Was zieht die Urlauber in den Kurort?

„Unsere Belegung der Ferienwohnungen ist besser als im Vorjahr“, erklärt Barbara Wedner. Alle acht Appartements in ihrem Gästehaus „Villa Lina“ in Bad Herrenalb sind ausgebucht und das nicht nur im August zur Ferienzeit. „Es gibt viele Gäste, die sich eine Auszeit nehmen. Da geht es nicht so sehr um die Distanz zum eigenen zu Hause.“

Nach Aussage der Unternehmerin kommen nicht nur viele Touristen aus dem nahegelegenen Ausland wie Frankreich, Belgien und der Schweiz in den Schwarzwald. Auch aus Deutschland steigen die Buchungen vermehrt und im Vergleich zu den vergangenen Jahren sogar mit wesentlich längeren Aufenthaltszeiten. „Mittlerweile haben wir Langzeitgäste für zwei Wochen, während wir in den letzten Jahren hier lediglich Kurzurlauber von zwei bis vier Tagen beherbergen konnten“, so Wedner.

Ein Trend, den auch die Touristiker in Bad Herrenalb bestätigen. Laut Statistik hat sich die Aufenthaltsdauer der Gäste in Ferienwohnungen von 7,91 Tagen im Jahr 2019 auf 9,52 Tage – bezogen auf den aktuellen Stand vom Juli 2021 – erhöht. „Wandern, biken und entspannt den Wald in unserer Region erleben sind unsere großen Pluspunkte“, berichtet Julia Riegger vom Tourismus- und Stadtmarketing Bad Herrenalb.