Beim Silversterlauf in Rheinstetten kommt keiner sauber im Ziel an

Rund 800 Läufer gehen trotz Regenwetters beim Silvesterlauf in Rheinstetten an den Start. Nicht nur der Hauptlauf über zehn Kilometer steht im Fokus.

Um kurz nach halb zwei biegen die ersten Läufer zum Zieleinlauf auf das Sportgelände der Sportfreunde Forchheim. Sauber kommt dabei keiner von ihnen an. „Es war ziemlich matschig und auch rutschig“, meint Tim Nagel, noch etwas außer Atem und gezeichnet vom Waldboden, nachdem er seinen Lauf hinter sich gebracht hat. „Spaß hat es trotzdem gemacht“, schiebt er aber direkt hinterher.

Fast 800 Läufer sind am letzten Tag des vergangenen Jahres zum inzwischen 35. Silvesterlauf in Forchheim an den Start gegangen. Vom Regenwetter haben sich nur wenige abhalten lassen, insgesamt waren 850 Sportler angemeldet. „Ein paar, die nicht kommen, gibt es immer“, meint Organisator Max Maier, der sich insgesamt sehr zufrieden zeigt: „Mit den 850 Anmeldungen haben wir in diesem Jahr eine Rekordanzahl erreicht.“ 2022 waren es noch 200 weniger.

Jedermannslauf erneut im Programm

Wie bei der Premiere vor einem Jahr gibt es auch dieses Mal wieder, neben dem zehn Kilometer langen Hauptlauf, den fünf Kilometer langen Jedermannslauf. Für den fällt 15 Minuten später der Startschuss und auch Walker gehen an den Start. „Das hat sich bewährt, was sich auch daran zeigt, dass wir dort die Anmeldezahlen verdoppeln konnten“, berichtet Maier.

Beim großen Hauptlauf machen die beiden Brüder Thomas und Christopher Müller mit. Nachdem Mitglieder ihrer Judogruppe dafür geworben haben, sind sie das erste Mal dabei. Eine bestimmte Zielzeit haben sie sich nicht vorgenommen. „Unter 50 Minuten wäre aber ganz gut“, meinen sie auf dem Weg zum Start einstimmig.

Rheinstettens OB Sebastian Schrempp freut sich über „super Jahresabschluss“

Dort wartet bereits Oberbürgermeister Sebastian Schrempp (CDU), der mit der Pistole den Startschuss gibt. Er selbst ist schon öfters als Teilnehmer dabei gewesen, dieses Jahr bremst ihn eine leichte Erkältung aus. „Ich freue mich aber, dass trotzt des Wetters so viele für einen super Jahresabschluss gekommen“, so der Rathauschef, der zudem den Sportfreunden und den rund 70 Helfern für die tolle Organisation dankt.

Einer, der das auch zu würdigen weiß, ist Dirk Hupe aus Mörsch. Er ist zum ersten Mal in der Zuschauer- und Unterstützerrolle beim Silvesterlauf dabei. „Die letzten Jahre bin ich immer selbst mitgelaufen, heute muss ich krankheitsbedingt aussetzen.“ Seinen Sohn, der die zehn Kilometer mitläuft, unterstützt er aber natürlich trotzdem.

Marc Philipp gewinnt den Hauptlauf in Rheinstetten

Der erste im Ziel ist Florian Pfeifer vom TV 1847 Bühl mit einer Zeit von 17 Minuten und 41 Sekunden über die fünf Kilometer. Nur kurz später läuft mit Marc Philipp der Schnellste des Hauptlaufs über die Ziellinie. 33:25 Minuten hat Phillip, der ebenfalls für Bühl an den Start geht, für die zehn Kilometer gebraucht. „Ist ein schöner Jahresabschluss gewesen“, zeigt sich der Sieger zufrieden.

Schnellste Frau über die zehn Kilometer wurde mit einer Zeit von 38:11 Minuten Adeline Haisch von der LG Region Karlsruhe. Als erste Frau des Jedermannslaufs war Katja Baeuerle, ebenfalls von der LG Region Karlsruhe, im Ziel (18:14 Minuten).