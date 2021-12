Bekannte und weniger bekannte Rapper sorgen in Ettlingen für Stimmung

Zum Ende der Landesliteraturtage traten in einem Ettlinger Gymnasium sieben Rapper auf – vom Anfänger aus der Region bis zum bekannten Musiker mit Plattenvertrag.

Auf der Online-Musikplattform Spotify wurde seine Musik dieses Jahr in 111 Ländern mehr als 2,5 Millionen Mal abgespielt – am vorigen Freitag stand er im Rahmen der Baden-Württembergischen Literaturtage (LaLiTa) in Ettlingen auf der Bühne: Der Karlsruher Rapper Ulysse.

Der vom Verein Studio 913 veranstaltete „Rap-Jam“ war die vorletzte Veranstaltung der LaLiTa 2021 und fand in der Aula des Eichendorff-Gymnasiums statt. Insgesamt sieben Rapper aus Ettlingen und Karlsruhe sorgten mit der Unterstützung von Techniker Lukas Wolf und DJ Raba (Maurice Racer) plus Kollege Sebastian Dohnert für eine abwechslungsreiche Show.

Organisator Ralf Türbach verrät, dass er bereits mit allen Rappern im Studio war und auch Menschen aus den freitäglichen Rap-Workshops für diesen Abend eingeladen hat. Vom Bühnenrookie bis zum Rap-Profi mit Vertrag bei Universal Music war also alles abgedeckt.

In Ettlingen erklang Rap, der bereits von Spotify bekannt ist

Jan Music, wie sich der 18-Jährige Rapper aus Pforzheim nennt, entdeckte seine Affinität zu Live-Auftritten auf einer Weihnachtsfeier. „Damals habe ich noch gecovert, aber seit vier Jahren mache ich meine eigene Musik“, erzählt er. Als erster Act musste der junge Pforzheimer gegen ein noch recht reserviertes Publikum anrappen, doch Song um Song wurde der Applaus lauter. Seinen Stil beschreibt er selbst als eine Mischung aus Rap, R’n’B und Pop.

Ihm folgte die einzige Gruppe des Abends: „$love“. Für die drei Jungs war es erst der zweite Live-Auftritt, den sie gemeinsam bestritten – aufgefallen ist das aber niemandem. Routiniert bespielten sie die gesamte Bühne, gaben einander Raum und überzeugten mit eingängigen Beats.

Zeilen wie „Wir sind die Stars von morgen“ oder „Ganz ehrlich: Weiß nicht, was ich will, wo mein Platz ist und wohin die Reise geht“ könnten auch aus dem Radio wummern. Ihren am häufigsten gestreamten Song auf Spotify „In meinem Kopf“ gaben sie ebenfalls zum Besten.

Rapper Ulysse blickt musikalisch nach Karlsruhe

Kurz vor dem nächsten Act nutzten weitere gut gelaunte Zuschauer den freien Eintritt bei 2G-plus-Regelung und kamen in die Aula – nun waren knapp 25 Zuhörer anwesend. Nicolai, besser bekannt als Nyso, spielte das in die Karten. Mehr als alle anderen setzte der Karlsruher an diesem Abend auf Publikums-Interaktion. Hilfreich dabei: seine 10-jährige Rap-Erfahrung.

Mit „Lieber am Strand“ brachte Nyso Sommergefühle in das winterliche Ettlingen, während er in „Alleine mit mir“ auch ernstere Töne anschlug („diese schöne Welt, die zerstören wir selbst“). Mit Bruder Bender und Ulysse wurde der Abend politischer, kritischer, aber das Ohrwurm-Potenzial blieb.

Bender wurde vom Publikum sogar zu einer Zugabe aufgefordert, Ulysse peitschte die Stimmung mit den Zeilen „Karlsruh‘, was geht ab?! Ich mache Mucke für Kaputte“ noch einmal in die Höhe. Kurz darauf, gegen 23 Uhr, moderierte Türbach ab. So unterschiedlich die Künstler auch gewesen waren, eines hatten sie alle das Publikum spüren lassen: Was und wie Musik bewegen kann.