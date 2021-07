Baden hat eine Königin – Irina Hansmann aus Ettlingen ist die Bierkönigin von Baden-Württemberg. Welche Faszination der Gerstensaft auf sie ausübt und was sie fürs Amt einer waschechten Bierkönigin mitbringt, verriet sie im BNN-Gespräch.

Baden hat eine Königin aus Ettlingen. Frisch gebacken oder doch frisch gebraut? Irina Hansmann ist jedenfalls die frisch gekrönte Baden-Württembergische Bierkönigin.

Die 32-Jährige setzte sich gegen 150 Mitbewerber durch und wurde am Donnerstagabend von einer fachkundigen Jury dazu berufen, die hoheitlichen Aufgaben im Dienst des Bieres zu übernehmen.

„Ich kann es noch gar nicht realisieren, dass ich jetzt in die Fußstapfen von Laetitia trete und für ein Jahr den Titel Bierkönigin tragen darf“, sagt Hansmann nach ihrer Krönung. Der Titel bleibt also in der Region – Laetitia Nees kommt aus Eggenstein-Leopoldshafen.