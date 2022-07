Wasserspeicher aus dem Mall-Werk

Die Herstellung der Zisternen aus Ettlingen erinnert an das Gugelhupf-Backen

Zisternen gab es schon in der Stein- und Bronzezeit. Die unterirdischen Wasserspeicher des 21. Jahrhunderts stecken oft voll mit High-Tech. Und so profitiert auch das Mall-Werk in Ettlingen vom Zwang für mehr Umweltschutz.