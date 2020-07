Momente 2019

Die Schlossfestspiele in Ettlingen schaffen den Neuanfang

Erfolg auf der ganzen Linie: Die neue Intendantin der Schlossfestspiele Ettlingen, Solvejg Bauer, erweist sich als Glücksgriff. In ihrer ersten Saison holt sie so viele Zuschauerinnen und Zuschauer an die Alb wie seit 20 Jahren nicht mehr. Rund 43 500 Theater- und Musicalfans wollen sehen, was sich in Ettlingen abspielt.