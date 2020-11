Unbekannte Einbrecher haben am Donnerstagabend bei einem Einbruch in Ettlingen eine hochwertige Kamera und Zubehör für diese gestohlen. Über den Balkon des Mehrfamilienhauses waren die Diebe ins Haus geangt.

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Ettlingen haben unbekannte Täter am Donnerstagabend eine Kamera und Zubehör für diese gestohlen. Zwischen 16.30 Uhr und 20.15 Uhr gelangten die Diebe zunächst auf einen etwa zwei Meter hohen Balkon des Hauses in der Schlesierstraße. Dort hebelten sie laut Mitteilung der Polizei vermutlich mit einem Schraubendreher die Tür auf und gelangten so ins Innere einer der Wohnungen des Hauses.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe führt hierzu die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise, die beim Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 entgegengenommen werden.