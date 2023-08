Ritter, Gaukler, Markthändler und Handwerker werden am Wochenende die Wiese rund um den Wasserturm in Dobel in eine mittelalterliche Stadt verwandeln. Von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, findet die zehnte Auflage des Spectaculums mit Mittelaltergruppen aus ganz Deutschland statt.

Organisator Markus Böhmer von der Bruchsaler Ritterschaft freut sich, dass mit insgesamt 38 Gruppen 13 mehr als noch im vergangenen Jahr dabei sind. Mehr als 600 Aktive beteiligen sich. Sie kommen laut Böhmer aus ganz Deutschland und werden das Lager ab diesem Mittwoch beziehen.

Außer der Zeltstadt mit ihren Aktiven in ihren Kostümen aus allen Epochen des Mittelalters wird auch ein Markt mit typischen Mittelalterprodukten geboten sein. Handwerker wie Steinmetze, Lederpunzierer oder Drechsler zeigen dort ihr Können.

Besucher können unter anderem Lederwaren, Kleidung und Felle kaufen sowie Seifen, Keramikprodukte, Schmuck und selbst gemachte Marmeladen. Rund 50 Händler und Handwerker haben Böhmer zufolge für den Markt zugesagt.

Der Mittelaltermarkt öffnet am Freitag um 16 Uhr. Um 17 Uhr wird dann mit dem Einzug der Lagergruppen und dem Fassanstich offiziell das Spectaculum eröffnet.

Das Programm im Detail Freitag (18. August) 17 Uhr: Eröffnung mit Umzug der Mittelaltergruppen und Fassanstich am Wasserturm 18.30 Uhr: Schaukampf mit den Badischen Schwertspielern auf dem Turnierplatz 19 Uhr: Marktgericht der Bruchsaler Ritterschaft auf dem Turnierplatz 19.30 Uhr: Schaukampf mit Brachmanoth auf dem Turnierplatz 21 Uhr: Feuershow der Plattenwaldbarbaren auf dem Turnierplatz Samstag (19. August) 12 Uhr: Markteröffnung mit Umzug der Gruppen 13 Uhr: Schaukampf mit den Badischen Schwertspielern 13.30 Uhr: Vorführung der Plattenwaldbarbaren: Waffenschau durch die Epochen vor deren Lager 14 Uhr: Flobold der Gaukler auf dem Turnierplatz & parallel Schwertkampf zu Pferde mit Legion of the Stag 14.30 Uhr: Mitmachtanz mit den Badischen Schwertspielern 15 Uhr: Schaukampf mit Brachmanoth auf dem Turnierplatz 15.30 Uhr: Reiterbogenschießen mit Draconarii 16 Uhr: Knappenritt bei der Bruchsaler Ritterschaft 16.30 Uhr: Flobold der Gaukler auf dem Turnierplatz 17.30 Uhr: Schaukampf mit Brachmanoth 19 Uhr: Tavernenspiel der Musikanten bei Ragnars Sauferey 19.30 Uhr: Flobold der Gaukler auf dem Turnierplatz 21 Uhr: Feuershow der Plattenwaldbarbaren auf dem Turnierplatz Sonntag (20. August) 12 Uhr: Markteröffnung mit Umzug der Gruppen 13 Uhr: Flobold der Gaukler auf dem Turnierplatz 13.30 Uhr: Reiterbogenschießen mit Draconarii 14 Uhr: Marktgericht der Bruchsaler Ritterschaft auf dem Turnierplatz 14.30 Uhr: Vorführung: Schwertkampf zu Pferde mit Legion of the Stag 15 Uhr: Mitmachtanz mit den Badischen Schwertspielern 15.30 Uhr: Schaukampf mit Brachmanoth auf dem Turnierplatz 16 Uhr: Vorführung der Plattenwaldbarbaren: Waffenschau durch die Epochen vor deren Lager 17 Uhr: Die Musikanten und Gaukler verabschieden sich auf dem Turnierplatz

Geboten sind an diesem Abend Schaukämpfe und das Marktgericht der Bruchsaler Ritterschaft, bevor zum Einbruch der Dunkelheit ab 21 Uhr die Plattenwaldbarbaren aus Mühlacker ihre Feuershow mit Feuerschluckern und Tänzern präsentieren. Um 24 Uhr ist Schluss.

Zwischen Schaukämpfen und Bogenschießen kann man sich im Badezuber abkühlen

Am Samstag ist das Spectaculum von 12 bis 24 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Samstagabend findet ab 21 Uhr noch einmal die Feuershow statt.

An beiden Tagen gibt es Schaukämpfe (auch zu Pferde), Reiterbogenschießen und Mitmachtänze. Gaukler unterhalten auf dem Turnierplatz und es werden Waffen aus verschiedenen Epochen vorgestellt.

Kulinarisch ist sowohl für Vegetarier und Fleischesser etwas dabei – vom Stockbrot über Flammkuchen oder Arme Ritter bis zur Falafel. Musik wird auf dem ganzen Gelände gespielt. Neu dabei ist laut Markus Böhmer das szenebekannte Duo Spectaculatius.

Wer sich zwischendurch abkühlen will, kann stundenweise einen Badezuber mieten, der in der Zeltstadt aufgebaut wird, kündigt Böhmer an. „Da passen locker vier Personen rein.“

Anders als im Vorjahr sind diesmal auch Lagerfeuer wieder möglich. „Waldbrandgefahr ist dieses Jahr kein Thema“, sagt Böhmer. Er ist zuversichtlich, dass das Event wieder zwischen 5.000 und 6.000 Besuchern anzieht.

Für die Anreise verweist die Kurverwaltung Dobel auf die örtlichen Parkplätze (Horntannhalde, Jägerbrunnen, Sportplatz und Kurhaus). Mit dem Bus kommt man nach Dobel aus Pforzheim mit der Buslinie 716, Besucher aus Karlsruhe nehmen Bahnlinie 1 mit Endstation Bad Herrenalb und fahren dann mit den Buslinien 716, X63 oder 719 weiter nach Dobel.

Für das Spectaculum wird vom 18. bis 20. August die Einbahnstraßenregelung in der Höhenstraße/Siedlung aktiviert. In der Wildbader Straße (Hausnummern 1 bis 30) gilt ein beidseitiges Halteverbot.