Rauch dringt aus Gebäude

Ettlingen: 400.000 Euro Schaden Brand in Fahrradladen

In einem Fahrradgeschäft in Ettlingen hat es am Samstagabend gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus dem Laden in der Ettlinger Rheinstraße. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.