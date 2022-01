Ettlinger Bäderchef zur Corona-Situation: „Ich rechne mit einer Entspannung“

Wir sind natürlich noch im Krisenmodus, aber ich rechne mit einer Entspannung fürs Hallenbad und für die Freibäder sowieso. Im Albgaubad haben wir derzeit etwa 65 Prozent unserer Gäste vor Corona, möglich wären 75 Prozent, also 400 Menschen gleichzeitig, denn ganz voll machen wir das Bad aktuell nicht. Es gilt 2G plus, wer also geboostert ist, hat keine Probleme beim Einlass, genauso wie der, dessen zweite Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt. Schüler bis 17 Jahre müssen in den Ferien getestet sein. Auf die Kontrollen am Eingang reagieren unsere Gäste im Regelfall verständnisvoll. Froh bin ich, dass für die Mannschaft in unseren Bädern die Kurzarbeit beendet ist.