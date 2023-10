Liebhaber von Wildgerichten kommen vom 21. Oktober bis zum 19. November in Ettlingen auf ihre Kosten: Bei den Wildwochen bieten Gastronomen aus Ettlingen und dem Albtal unterschiedlichste Variationen und Menüs an.

Mehr als 20 Gastronomiebetriebe machen laut Nina Grießhaber vom Amt für Marketing und Kommunikation der Stadt Ettlingen mit. In Ettlingen beteiligen sich neben dem Erbprinz, Watt’s Brasserie, Pot au Feu, den Ratsstuben und Hartmaier’s Villa auch das „Kreuz“, der Badische Hof, Dicker Onkel, Veritas, La Cubanita, der Markgrafen-Keller und Vogel Hausbräu.

Im Albtal nehmen der Landgasthof König von Preußen in Frauenalb, Schwitzer’s Brasserie & Lounge in Waldbronn und das Restaurant „An der Kochmühle“ in Neurod teil.

Aus Bad Herrenalb sind mit der Villa Lina, dem Park-Restaurant im Kurhaus, der Klosterschänke und dem Restaurant „La Vie“ im Hotel Schwarzwald Panorama gleich mehrere Gastronomen am Start. In Dobel ist das Wagnerstüble mit dabei und in Straubenhardt die Sixteen Bar.

Zwei Kochkurse und zwei Weinproben

Wer nicht nur schlemmen will, kann in zwei Wildkochkursen mit erfahrenen Köchen auch selbst den Kochlöffel schwingen. Am Sonntag, 5. November, um 14 Uhr steht im Watt’s Hagen Wetzel am Herd und am Sonntag, 9. November, ab 18 Uhr dann Thomas Fruhen im Miele Center Mescher (Hertzstraße 36).

Den passenden Wein zum Wild kann man bei einer kulinarischen Weinprobe am Montag, 10. November, um 19.30 Uhr im Wein-Musketier in Ettlingen verkosten. Mine Maisch vom Wein-Musketier und Timo Maier vom ehemaligen Maier’s Restaurant am See zeigen, welche feinen Tropfen das Wild-Fingerfood gut ergänzen.

Eine weitere kulinarische Weinprobe gibt es bereits am 27. Oktober um 19 Uhr im „Dicken Onkel“. Sommelier Michael Hinzmann präsentiert zu fünf Gängen jeweils den passenden Tropfen.

Auf den Spuren von Wildtieren im Wald

Neu im Programm der Wildwochen ist laut Grießhaber eine Walderkundung am Hedwigshof in Ettlingen am 28. Oktober. Von 10 bis 12.30 Uhr begeben sich die Teilnehmer zusammen mit einem Förster auf die Suche nach Spuren von Wildtieren im Wald. Dabei werden Fragen beantwortet wie: Wie machen Wildschweine Wellness? Wie und wo leben Dachse? Und wie klingt es, wenn sich Rehe einander rufen?

Eine zweite Exkursion, allerdings im nächtlichen Wald, bietet Naturpark-Guide Friederike Stertz unter dem Motto „Mondgeschichten“ am 28. Oktober an. Von 18 bis 20 Uhr begibt sie sich mit den Teilnehmern auf schmalen Pfaden durch den Wald.

Familiensonntag in der Stadtbibliothek und Naturfarben-Workshop

Eine imaginäre Reise in den Wald können Familien mit Kindern am 22. Oktober in der Ettlinger Stadtbibliothek unternehmen. Unter dem Motto: „Familiensonntag: Tierisch was los im Wald“ können die Besucher dort zwischen 14 und 18 Uhr beim Erzähltheater zuschauen, Waldgeschichten lauschen, basteln und Rätsel – nicht nur zu den tierischen Bewohnern des Waldes – lösen.

Bunt wird es am 30. Oktober von 10.30 bis 12.30 Uhr in der Kinderkunstschule, wenn in einem Workshop Farben aus der Natur für kleine Kunstwerke verwendet werden: etwa Rote-Beete-Rot, Kurkuma-Gelb und Blatt-Grün. Die Leitung des Workshops hat Anna Reich.