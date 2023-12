Ist die Barrierefreiheit gewahrt?

Ämter werden digitaler – ohne Terminbuchung geht in Ettlingen nichts mehr

Wer in Ettlingen ohne Termin zum Finanzamt oder zur Agentur für Arbeit will, hat Pech. Die Behörden verlagern vieles auf den digitalen Weg. Ein Überblick was, wie, wo und warum möglich ist – oder eben nicht.