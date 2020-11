Fünfte Ausgabe von Ettlinger Buchreihe befasst sich unter anderem mit den Anfängen des Albgaustadions

„Die Stadtgeschichtliche Kommission und das Stadtarchiv geben die Themen vor“, erläuterte Christiane Pechwitz, Leiterin des Ettlinger Stadtarchivs, das Konzept der 365-Grad-Reihe. Die fünfte Ausgabe mit elf Beiträgen heißt 2020, weil es ein Schaltjahr ist, „366° – Ettlinger Geschichte(n) 2020“.

Sie wurde am Montagnachmittag im Rathaus präsentiert und hat eine Auflage von 250 Exemplaren. Aufgrund der Corona-Einschränkungen verzichtete der Herausgeber Stadt Ettlingen auf die sonst übliche Präsentation mit den Autoren der Texte. Viele Bilder erhöhen die Freude beim Lesen.

Zu lesen sind, so Pechwitz, im neuen Band Abhandlungen von Ettlingern, die sich aufgrund von Erinnerungen, Forschungen in Archiven oder Befragung von Mitbürgern in einem Thema tiefe Einblicke verschafft haben. Beispielhaft dafür steht Autor Lutz Rau mit dem Thema „135 Jahre Hilfskasse – Zusatzversicherung Albtal“. Dabei greift er auf seine Erfahrungen als langjähriger Mitarbeiter der Ettlinger Spinnerei zurück.