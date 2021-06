Schnell schlägt das italienische Fußballherz im Centro Italiano in Ettlingen

Fußballmomente, die gibt es in Reinform im Centro Italiano. Im Klubhaus der Ettlinger Italiener wird Gastfreundschaft groß geschrieben. Das Zitter-Achtelfinale gegen Österreich bringt einen tiefen Einblick in die italienische Fußballseele.

Kaum jemand trauert und jubelt beim Fußball so intensiv wie die Italiener. Im Centro Italiano in der Ettlinger Rheinstraße konnte man beim Achtelfinale Italiens gegen Österreich tief in die Seele der Anhänger, der Tifosi, blicken – zwischen Leiden und Leidenschaft.

Vorm Klubhaus des Vereins der italienischen Einwohner Ettlingens in der Rheinstraße laufen schon die Fußballdiskussionen. „2:0 für Italien, das Adrenalin steigt“, gibt Giovanni Galante direkt einen Tipp ab. Er hat die Fahne dabei, die schon den WM-Titel 2006 begleitete.

„Nach dem Sieg fahren wir zum Europaplatz nach Karlsruhe!“ Das sei traditionell so. Sein Vater Benedetto hat die italienische Bilanz parat: „Elf Spiele ohne Gegentor und 30 Spiele ohne Niederlage.“ Gennaro Ruocco tischt direkt selbstgemachte Pizza Napoletana auf für „il tedesco“, den Deutschen. Als ehemaliger Pizzeria-Chef weiß er, wie man die rustikale Mutter aller Pizzen zubereitet. Gastfreundschaft ist hier selbstverständlich. „Die Hymne kommt“, ruft dann Giovanni, singt noch mit – Anpfiff.