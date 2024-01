An diesem Mittwoch eröffnet die deutsche Handball-Nationalmannschaft die Europameisterschaft im eigenen Land.

Um 20.45 Uhr (ZDF und Dyn) trifft das Team von Trainer Alfred Gislason in Düsseldorf auf die Schweiz. Danach geht es gegen Nordmazedonien (Sonntag) und Frankreich (Dienstag) weiter.

Welche Chancen die deutschen Handballer seiner Meinung nach haben und was ein erfolgreiches Abschneiden für die lokalen Vereine bedeuten würde, erklärt Frank Roth. Der 58-Jährige ist Vorstandsmitglied der HSG Ettlingen.

Deutschland muss sich schon in der Vorrunde mit starken Gegnern messen. Was ist drin für das Team von Alfred Gislason?

Wir wollen wieder ein Public Viewing machen im Teamraum der Franz-Kühn-Halle. Da passen 30 bis 40 Leute rein. Die Trainings der Mannschaften möchten wir so organisieren, dass auch alle die Deutschland-Spiele gucken können. Außer bei der ersten Mannschaft, die in der Badenliga gegen den Abstieg kämpft. Da darf kein Training ausfallen, auch nicht, wenn die Deutschen spielen.

Nach dem Weltmeistertitel im eigenen Land 2007 gab es einen regelrechten Handball-Boom in Deutschland. Was erhoffen Sie sich von der Heim-EM für die Jugendarbeit?

Roth

Momentan können wir uns über den Zulauf in der Jugend tatsächlich nicht beschweren. Zwischen den Jahren hatten wir wieder unser Handballcamp, das war innerhalb von 36 Stunden mit über 90 Kindern ausgebucht. Das war der Wahnsinn. Da sieht man, wie groß das Interesse an Handball ist. Der EM-Titel im eigenen Land hätte sicherlich auch großen Einfluss auf die Vereine. Das hat man ja auch bei den Basketballern gesehen. Die Deutschen müssen dafür auch gar nicht unbedingt Europameister werden. Wenn sie sich beim Turnier gut präsentieren und kämpfen, wird sich das auf jeden Fall in der Jugend durchschlagen.