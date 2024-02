Zu kurze Öffnungszeiten?

Hat Ettlingen ein Tiefgaragen-Problem? Im Internet kommen zwei Parkorte derzeit nicht gut weg

Die Kritik an der renovierten Sparkassen-Tiefgarage in Ettlingen reißt nicht ab, was Kommentare im Internet zeigen. Noch schlechter bewertet wird dort die Garage am Stadtbahnhof.