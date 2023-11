Vom Rehragout bis zum Hirschfilet

Hobbyköche probieren sich in Ettlingen an Wildgerichten unter dem wachsamen Auge eines echten Profis

Wildgerichte gelten in der Kochwelt mitunter zur Königsdisziplin. Nicht jeder Hobbykoch traut sich an die Spezialität heran. In Ettlingen war das nun anders. So kam der Kurs an.