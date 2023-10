Nachfrage ist noch gering

Essen to go: Karlsruher Restaurants bieten ein Mehrweg-Pfandsystem

Viele Kunden in der Gastronomie holen ihr Essen zum Mitnehmen weiterhin in Einwegverpackungen. Doch das Mehrweg-Angebot in Karlsruhe wächst – ein Überblick.