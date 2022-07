Die Vielseitige

Karin Seyfried spielt in „71/2 Cent – The Pajama Game“ bei den Ettlinger Schlossfestspielen

Die Wienerin Karin Seyfried begeistert gerade das Publikum der Ettlinger Schlossfestspiele in der Musical Comedy „7 ½ Cent - The Pajama Game“ in der Rolle der Gladys.