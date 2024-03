„Sie war ein Himmelsgeschenk“

Todesanzeigen jedes Jahr: Karlsbader Witwer berichtet über seine „außergewöhnliche Liebe“

Glenda Eileen Strauß starb vor sieben Jahren. Seitdem erinnert ihr Mann Wolfgang in großen Todesanzeigen regelmäßig an die Frau, die 40 Jahre an seiner Seite war.