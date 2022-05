Kaufen Sie sich das 9-Euro-Ticket? Das sagen Menschen in Ettlingen

Das 9-Euro-Ticket soll im Juni, Juli und August bundesweit Fahrten im Nah- und Regionalverkehr ermöglichen. Was halten die Ettlinger davon?

Ab 1. Juni soll das 9-Euro-Ticket kommen. Für neun Euro im Monat darf dann beliebig oft der ÖPNV genutzt werden.

Werden Sie sich das Ticket kaufen? Bleibt das Auto nun öfters stehen? Sollte das Ticket eine Dauereinrichtung werden?

BNN-Mitarbeiter Klaus Müller hat in der Ettlinger Innenstadt nachgefragt.

Anja Kleinhans will sich das Ticket kaufen: „Wir wollen es in der Familie einfach mal ausprobieren. Vielleicht bleibt das Auto dann wirklich öfters stehen. Ich glaube, wenn man das Ticket ganz kostenfrei anbietet, würden viele auch langfristig vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Was das angeht, muss eh mehr passieren.“





Helmut Mett hat keine guten Erfahrungen mit dem Nahverkehr und kauft sich das Ticket deswegen erst mal nicht: „Was habe ich davon, wenn ich dicht gedrängt in einer vollen Straßenbahn stehen muss – in der die meisten eh keine Maske mehr tragen. Mich schreckt das ab. Ich werde das alles jetzt mal beobachten und dann weitersehen.“

Sebastian Böckeler wird das mit dem Ticket versuchen: „Das ist für mich schon ein Anlass, auf dem Weg zur Arbeit auch mal das Auto stehen zu lassen. Ich wohne eh in der Nähe einer Stadtbahnhaltestelle. Von daher würde das passen. Jetzt muss man erst einmal abwarten, wie sich das alles entwickeln wird. Für mich ist das eine Testphase.“

Auch Patricia Remie wird sich das Ticket auf jeden Fall kaufen: „Ich habe nämlich keinen Führerschein. Für mich wäre das ein Grund, auch mal das Rad öfters stehen zu lassen und stattdessen die Stadtbahn zu nehmen. Überlegen Sie doch mal. Das lohnt sich. Schon nach zwei Straßenbahnfahrten hat man die neun Euro drin. Und auf den Straßen ist weniger Verkehr.“