38 Verkaufsstellen gibt es im gesamten Gebiet des Karlsruher Verkehrsverbundes. Acht davon liegen im Raum Ettlingen/Rheinstetten/Albtal. Doch Verkaufsstelle ist nicht gleich Verkaufsstelle. Wo gibt es also was?

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV), zu dem auch die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) zählt, verfügt in seinem kompletten Verkehrsbereich über 38 Verkaufsstellen für Fahrkarten.

Acht davon liegen im Raum Ettlingen/Rheinstetten/Albtal. Doch die unterscheiden sich nicht nur in Größe und Ausgestaltung, sondern zum Teil auch deutlich in ihrem Angebot. Ein Überblick über die Unterschiede und darüber, was es wo gibt:

Verkaufsstellen der Kategorie 1: Die Spitzenklasse

Verkaufsstellen dieser Kategorie sind sogenannte KVV-Kundenzentren. Sie sind die größten, aber auch seltensten Anlaufstellen des KVV. In ihnen lässt sich das komplette Sortiment aller vom KVV angebotenen Tickets erwerben – ohne Einschränkung. Im besagten Gebiet im Großraum Ettlingen/Rheinstetten/Albtal gibt es ein solches nur in Ettlingen am Stadtbahnhof.

Und dort bessert der KVV sogar noch mit den Öffnungszeiten nach. Bisher war es nämlich so, dass das Ettlinger Kundencenter zwischen 12 und 12.30 Uhr geschlossen war, was dazu führte, dass Kunden, die in ihrer Mittagspause Fahrkarten lösen oder Informationen haben wollten, teils vor verschlossener Tür standen.

Das gibt es nun nicht mehr: Die Kundencenter des KVV – auch jenes in Ettlingen – haben werktags von 8 bis 17 Uhr geöffnet, dienstags sogar bis 19 Uhr. Allgemein sei das Ettlinger Kundenzentrum sehr gut genutzt und eine wichtige Anlaufstelle für Ettlingen, resümiert der KVV auf Anfrage.

Verkaufsstellen der Kategorie 2: Leicht abgespecktes Angebot

In allen Verkaufsstellen der Kategorie 2 gibt es ebenfalls ein großes Angebot, etwa Einzel- und Tagesfahrkarten (inklusive Fahrkarten zum Selbstentwerten) sowie Ergänzungskarten, Monatskarten, Ausbildungs-Monatskarten, 9-Uhr-Monatskarten und auch Tickets des bwtarif.

Allerdings gibt es in diesen Verkaufsstellen keine vom KVV gestellten Servicemitarbeiter, da sie zumeist in Einzelhandelsgeschäften untergebracht sind. Sie haben laut KVV individuelle Öffnungszeiten. In Ettlingen zählen folgende Stellen zu dieser Kategorie: Kiosk „Am Wasen“ und Postfiliale Cap-Markt in Bruchhausen.

In Rheinstetten gehören alle Verkaufsstellen dieser Kategorie an. Sie liegen in „Ela’s Lottoecke“ und „Karla Schreibwaren“ (beide Mörsch) und in „Leibold Haus Schreibwaren“ (Forchheim). Ebenfalls zu dieser Kategorie zählt die Verkaufsstelle in der „Postfiliale Piston“ in Karlsbad-Langensteinbach sowie jene im Malscher Rathaus.

Verkaufsstellen der Kategorie 3 und 4: Keine Fahrkarten zum Selbstentwerten

In den Verkaufsstellen der Kategorie 3 gibt es das komplette Sortiment, außer Fahrkarten zum Selbstentwerten. Es handelt sich hierbei um externe Reisezentren, betrieben von der Deutschen Bahn. Sie gibt es weder in Ettlingen noch in Rheinstetten, Malsch oder dem Albtal.

Gleiches gilt für Verkaufsstellen der Kategorie 4, die Einzel- und Tagesfahrkarten anbieten, aber nicht zum Selbstentwerten. Auch Ausbildungs- und Monatskarten gibt es. Ein Beispiel hierfür wäre die Verkaufsstelle in der „Reisebox on Tour“ in Durmersheim.

Zudem gibt es natürlich an den jeweiligen Bus- und Bahn-Stationen Fahrkartenautomaten.